Trabzon Hava Durumu! 02 Haziran Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 2 Haziran 2026 Salı günü hava durumu, Karadeniz İklimi'nin etkisiyle ılımandır. Yağış beklenmektedir. Gün boyunca hava sıcaklığı 16 ile 20 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 20 derece civarındadır. Nem oranı yüksek olup, %81 seviyelerinde olacaktır. Bu durum, hava koşullarının nemli olacağını gösterir. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecektir. Trabzon'daki hava durumu, serin ve nemli bir hava yaratmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecektir. Trabzon'da daha sıcak ve güneşli bir hale gelecektir. 3 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı 17 ile 22 derece arasında olması bekleniyor. 4 Haziran Perşembe günü sıcaklıklar ise 18 ile 23 derece arasında değişecek. 5 Haziran Cuma günü sıcaklığın 19 ile 24 derece arasında olacağı öngörülmektedir. Bu tarihlerde yağış beklenmiyor. Hava genellikle güneşli geçecektir.

Bugün, 2 Haziran'da, yağışlı hava koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih etmeniz rahatlık sağlayacaktır. Rüzgar doğu yönünden esmektedir. Doğu yönüne doğru seyahat edecekseniz, rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalısınız. Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve güneşli olacağı için, güneş kremi kullanmayı unutmamalısınız. Ayrıca uygun kıyafetler giymek de önemlidir.