Trabzon Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 2 Mart Pazartesi, çok bulutlu bir gökyüzü ile başlayacak. Sıcaklık 9 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında değişecek. Bu gün, serin ve bulutlu bir gün olarak tanımlanabilir.

3 Mart Salı günü, artan bulutlar ile sıcaklık 10 derece civarında olacak. 4 Mart Çarşamba günü, kısa süreli sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar, 4 ile 8 derece arasında değişim gösterecek. 5 Mart Perşembe günü ise bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. O gün sıcaklıklar yine 4 ile 8 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Serin ve yağışlı günlerde vücut ısısını korumak için dikkat edilmeli. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Böylece soğuk havanın etkisi azaltılır.

Trabzon'da Mart ayı, genellikle orta derecede serin ve esintili geçer. Ortalama yüksek sıcaklıklar 12 derece civarındadır. Nem oranı ise %77 seviyelerindedir. Hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterebilir.

