Trabzon Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 3 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu serin geçecek. Karadeniz İklimi etkili olacak. Az yağış bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 20 derece civarına yükselecek. Gece ise sıcaklık 17 dereceye düşecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ceket giymek önerilir.

Hava genellikle açık olacak. Öğle saatlerinde bölgesel düzensiz yağışlar görülebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanında şemsiye bulundurması faydalı olacaktır. Rüzgar doğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 6 kilometre olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu iyileşecek. 4 Haziran Perşembe günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 24 dereceye yükselecek. 5 Haziran Cuma günü de güneş ışıkları etkili olacak. Hava durumu 25 derece seviyesine ulaşacak. 6 Haziran Cumartesi günü ise bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 24 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceği unutulmamalıdır. Bu saatlerde ceket giymeniz önerilir. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının güçlü olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmanız faydalı olacaktır. Bol su içmek de önemlidir.