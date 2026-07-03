Trabzon Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Temmuz 2026 Cuma günü, Trabzon'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25 derece civarında. Akşam saatlerinde ise bu sıcaklık 24 dereceye düşüyor. Nem oranı %73 seviyelerinde. Rüzgar hızı 9 km/saat civarında. Hissedilen sıcaklık gündüz 28 derece. Akşam saatlerinde ise 26 derece civarına iniyor. Trabzon'da hava ılıman ve rahatlatıcı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi günü, hava sıcaklığının 24 derece civarında olması bekleniyor. Pazar günü hava sıcaklığının 22 dereceye düşmesi mümkün. Hafif yağışların görülmesi de olası. Pazartesi günü ise hava sıcaklığının 22 derece civarında kalacağı öngörülüyor. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Trabzon'da önümüzdeki günler için hava serin ve yağışlı olacak.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Hafta sonu ve pazartesi günleri için yanınıza bir şemsiye almanız faydalıdır. Su geçirmez bir ceket de iyi bir seçenek olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki düşüş nedeniyle kalın giysiler giymeniz önerilir. Böylece vücut ısınızı daha iyi koruyabilirsiniz. Trabzon'da ne olursa olsun, rahat ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.