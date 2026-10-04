Trabzon Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 4 Ekim Pazar 2026 tarihi itibarıyla hava durumu serin ve değişken. Bugün güneş zaman zaman bulutların ardında görünecek. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacak. Bu, yazın sıcak günlerinden sonra rahatlatıcı bir deneyim sunuyor. Trabzon'un yüksek nem oranı, havanın hissedilen sıcaklığını artırabilir. Bu nedenle yanınızda hafif bir ceket veya hırka bulundurmak akıllıca bir seçimdir.

Dışarıda vakit geçirecekler için gün içerisinde hafif bulutlanmalar olabilir. Ancak yoğun yağışlar beklenmiyor. Bu durum açık havada yürüyüş yapmak veya deniz kenarında zaman geçirmek için güzel bir fırsat sunuyor. Akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu yüzden uygun kıyafet seçimi önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkat çekici bir seyir izleyecek. Sıcaklıklar 18 ila 21 derece arasında dalgalanacak. Çarşamba günü güneş bazen bulutların arasından parlayacak. Cuma günü ise havada yoğun bir kararma olabilir. Bu durumda beklenmedik yağışlar yaşanabilir. Outdoor aktiviteler planlayanlar, önlem almalıdır.

Hava durumuna önceden hazırlıklı olmak iyi bir stratejidir. Dışarıda olacaksanız, yağışlı hava için şemsiye almak iyi bir fikirdir. Nem düzeyi yüksek olduğu için rahat ve hafif giysiler seçmek uygun olacaktır. Güneşin çıkmasına bağlı sıcaklıkta ani değişiklikler olabilir. Kat kat giyinmek ekstra konfor sağlayabilir.

Trabzon hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak, dışarıda geçireceğiniz zamanları keyifli hale getirebilir. Bugünkü hava durumu dışarıda aktiviteler için güzel bir fırsat sunuyor. Ancak önümüzdeki günlerdeki değişikliklere karşı dikkatli olmakta fayda var. Doğa her an sürprizlerle dolu!