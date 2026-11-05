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Trabzon Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 5 Kasım 2026 tarihli hava durumu, doğanın güzellikleriyle birlikte değişkenlik gösteriyor. Bugün sıcaklık 20 derece civarında, fakat hava rüzgarlı ve soğuk hissediliyor. Dışarı çıkmak isteyenlerin kalın giysilerle hazırlıklı olması önemli. 6 Kasım’da beklenen serinleme ile sıcaklık 18 dereceye düşebilir. Hava koşullarını dikkate alarak plan yapmak, hem güvenliğinizi hem de konforunuzu artıracaktır.

Trabzon Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Trabzon'da 5 Kasım 2026 tarihli hava durumu oldukça ilgi çekici. Bugün, Karadeniz’in serin rüzgarları etkili. Hava 20 derece civarında seyrediyor. Sabah saatlerinde hissedilen soğuk, öğleye doğru ılımanlaşıyor. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Dışarı çıkmayı planlayanlar kalın giysilerle hazırlıklı olmalı.

Trabzon hava durumu, doğanın sunduğu güzelliklerin yanı sıra bazı zorluklar yaratabilir. Dış mekanlarda zaman geçirmek isteyenler dikkatli olmalı. Hava durumunu göz önünde bulundurmak önemli. Seyahatinizi ve günlük aktivitelerinizi daha keyifli hale getirir. "Bugünkü hava nasıl" sorusunun yanıtı sadece sıcaklıkla sınırlı kalmamalı. Gün içerisindeki zemin koşullarını ve hava değişimlerini dikkate almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri beklenmedik sürprizlere gebe. 6 Kasım'da havanın serinlemesi öngörülüyor. Sıcaklıkların 18 dereceye düşmesi bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde sıcaklık 15 dereceye kadar inebilir. Bu durum dışarıda vakit geçirenleri soğuk havaya karşı tedbirli olmaya yönlendirebilir. Şehrin iklimi, sağanak geçişlerine sahne olabilir. Bu da sokaktaki trafiği olumsuz yönde etkileyebilir.

Hava koşullarına ilişkin bazı önlemler almak gerekiyor. Dışarıda uzun süre kalmayı planlıyorsanız bir şemsiye taşımak faydalı olur. Kalın giysilerle hazırlıklı olmak önemlidir. Ani hava değişikliklerine karşı sıcak içecekler de yardımcı olabilir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Bu sayede hem güvenliğinizi hem de konforunuzu sağlayabilirsiniz.

Trabzon'da 5 Kasım’daki hava durumu, doğanın sunduğu manzaralarla birleşiyor. Şehrin güzelliklerini keşfetmek için bir fırsat sunuyor. Ancak hava şartlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde değişken hava koşullarını takip edin. Sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmenin yollarını bulabilirsiniz.

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hava durumu Trabzon
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