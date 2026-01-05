HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon’da 5 Ocak Pazartesi hava durumu kısmen güneşli bir şekilde geçecek. Gündüz sıcaklıkları 14 ile 16 derece arasında değişirken, gece sıcaklıkları 10 ile 12 derece seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %54 düzeyinde kalıyor. Rüzgar hızları 5 ile 13 km/saat arasında değişiklik gösterecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Serin sabah ve akşam saatlerine hazırlıklı olmalısınız.

Trabzon Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Trabzon'da 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 16 derece civarında olacak. Gündüz sıcaklıkları 14 - 16 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 10 - 12 derece seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %54 civarında. Rüzgar hızı 5 km/saat ile 13 km/saat arasında değişecek. Bu hava koşulları, tipik bir kış gününü işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 6 Ocak Salı günü için 14 - 16 derece arasında olacak. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 16 - 18 derece olacak. Hava kısmen güneşli ve az bulutlu olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor.

Hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde serin olabilir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Nem oranı %54 civarında. Cildinizi nemlendirmek için uygun ürünler kullanmanız önerilir. Rüzgar hızı, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.

Trabzon'da 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 16 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Bu dönemde serin sabah ve akşam saatleri için hazırlıklı olmalısınız. Cildinizi nemlendirmeyi unutmamalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde bulunduİki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde bulundu
Maduro ve eşi bugün hakim karşısına çıkacak! Kritik saat belli olduMaduro ve eşi bugün hakim karşısına çıkacak! Kritik saat belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.