Trabzon Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 16 derece civarında olacak. Gündüz sıcaklıkları 14 - 16 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 10 - 12 derece seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %54 civarında. Rüzgar hızı 5 km/saat ile 13 km/saat arasında değişecek. Bu hava koşulları, tipik bir kış gününü işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 6 Ocak Salı günü için 14 - 16 derece arasında olacak. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 16 - 18 derece olacak. Hava kısmen güneşli ve az bulutlu olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor.

Hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde serin olabilir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Nem oranı %54 civarında. Cildinizi nemlendirmek için uygun ürünler kullanmanız önerilir. Rüzgar hızı, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.

