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Trabzon Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 5 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli ve yer yer sağanaklarla geçiyor. Gündüz sıcaklığı 26 derece civarında seyrederken, gece sıcaklıkları 21-22 derece arasında olacak. Nem oranı %68 seviyesinde ölçülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için hava durumu takibi büyük önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde yağmur, çisenti ve bulutlu hava koşulları bekleniyor. Hazırlıklı olmak etkinliklerin sorunsuz sürmesini sağlar.

Trabzon Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Trabzon hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 5 Temmuz 2026 Pazar günü, Trabzon'da hava durumu kısmen güneşli. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 26 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 21 - 22 derece arasında seyrediyor. Nem oranı %68 seviyesinde. Rüzgar hızı 16,7 km/saat olarak ölçülüyor.

Trabzon'da yaşayanlar ve ziyaretçiler için hava durumu önemli. Sağanakların etkili olacağı bu günde, açık hava etkinlikleri için hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı önlem almak lazım.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklılık gösterecek. 6 Temmuz Pazartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. 7 Temmuz Salı günü ise bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 25 - 26 derece arasında. Gece sıcaklıkları ise 21 - 22 derece arasında değişecek.

Açık hava etkinlikleri planlayanların, hava durumunu yakından takip etmesi önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, etkinliklerin sürekliliğini sağlayacaktır.

Trabzon'da 5 Temmuz 2026 Pazar günü kısmen güneşli, yer yer sağanaklı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde, zaman zaman yağmur ve çisenti öngörülüyor. Ardından bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülmekte. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak, etkinliklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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