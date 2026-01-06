Trabzon Hava Durumu! 06 Ocak Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 6 Ocak Salı 2026 günü hava durumu hakkında bazı bilgiler verelim. Sıcaklık 10 ile 14 derece arasında değişecek. Artan bulutluluk görülecek. Hafif yağışlı koşullar bekleniyor. Trabzon'da bugün hava hafif yağışlı ve serin olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumuna bakalım. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 13 ile 16 derece arasında olacak. 8 Ocak Perşembe günü 13 ile 19 derece bekleniyor. 9 Ocak Cuma günü ise sıcaklık 7 ile 17 derece arasında değişecek. Genel olarak ise serin ve yağışlı bir hava görülecek.

Bu hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Özellikle 6 Ocak Salı günü için yanınıza bir şemsiye alın. Su geçirmez bir ceket de faydalı olacaktır. Serin havaya karşı kat kat giyinmekte yarar var. Sıcak tutan giysiler gün boyunca rahat etmenizi sağlar. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.