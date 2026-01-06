HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 06 Ocak Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 6 Ocak Salı 2026'da hava sıcaklığı 10 ile 14 derece arasında değişecek, hafif yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 13 ile 16 derece, 8 Ocak Perşembe'de ise 13 ile 19 dereceye yükselecek. Serin ve yağışlı hava önümüzdeki günlerde devam edecek. Bu nedenle yanınıza şemsiye almayı ve kat kat giymeyi unutmayın. Planlarınızı bu hava koşullarına göre düzenlemeniz önemli.

Trabzon Hava Durumu! 06 Ocak Salı Trabzon hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Trabzon'da 6 Ocak Salı 2026 günü hava durumu hakkında bazı bilgiler verelim. Sıcaklık 10 ile 14 derece arasında değişecek. Artan bulutluluk görülecek. Hafif yağışlı koşullar bekleniyor. Trabzon'da bugün hava hafif yağışlı ve serin olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumuna bakalım. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 13 ile 16 derece arasında olacak. 8 Ocak Perşembe günü 13 ile 19 derece bekleniyor. 9 Ocak Cuma günü ise sıcaklık 7 ile 17 derece arasında değişecek. Genel olarak ise serin ve yağışlı bir hava görülecek.

Bu hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Özellikle 6 Ocak Salı günü için yanınıza bir şemsiye alın. Su geçirmez bir ceket de faydalı olacaktır. Serin havaya karşı kat kat giyinmekte yarar var. Sıcak tutan giysiler gün boyunca rahat etmenizi sağlar. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nicolas Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendiNicolas Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi
Suikast iddiaları sonrası Şara'dan dikkat çeken görüntü!Suikast iddiaları sonrası Şara'dan dikkat çeken görüntü!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.