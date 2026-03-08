Trabzon Hava Durumu! 08 Mart Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu serin ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 6 - 7 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 4 - 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle serin ve nemli. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Aynı zamanda su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir.

Gelecek günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 9 Mart Pazartesi bulutlu olacak ve sıcaklık 8 - 9 dereceyi bulacak. 10 Mart Salı günü güneşli bir hava bekleniyor. Bu günde sıcaklık 9 - 10 derece civarında olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı dikkatli olunmalıdır.

Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız önemlidir. Bu durum, olası aksaklıkların önüne geçebilir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır.