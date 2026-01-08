Trabzon Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu genel olarak sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 19 - 20 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 15 - 16 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneybatıdan eserek saatte 15 - 24 kilometre hızla devam edecek. Nem oranının %48 - %54 arasında değişmesi öngörülüyor.

9 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu yağışlı olacak. Cuma günü sıcaklıklar 15 - 16 derece civarında seyredecek. 10 Ocak 2026 Cumartesi günü ise hava kısmen güneşli olacak. Cumartesi günü sıcaklık 10 - 11 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar güneydoğudan batıya doğru esecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgar etkisini azaltacak yerlerde vakit geçirmekte fayda vardır. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız olası aksaklıkların önüne geçirebilir.