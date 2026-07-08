Trabzon Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu, bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25-26 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 21-22 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60-70 seviyelerinde kalacak. Rüzgarın hızı saatte 2-4 kilometre olacak. Yağış ihtimali düşük, ancak hafif yağışlı koşullar görülebilir.

Trabzon'daki hava durumu, halk için rahatlatıcı geçecek. Ancak, nem yüksek olduğu için bunaltıcı hissedilebilir. Özellikle nemden etkilenenler dikkat etmeli. Açık hava etkinlikleri planlayanlar bol su içmeli. Hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih edilmeli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak olacak. 9 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 25-27 derece arasında olacak. 10 Temmuz Cuma günü de sıcaklık benzer seviyelerde kalacak. Bu dönemde yağış ihtimali düşük. Güneşli günler öngörülüyor.

Sıcak havalarda açık hava etkinlikleri için ideal koşullar oluşacak. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde korunmak önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmak faydalı olacak. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek, aşırı sıcaklardan korunmak için de faydalı olacaktır.

Trabzon'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde ise daha sıcak koşullar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava koşullarına uygun önlemler almalı. Keyifli vakit geçirmeleri önerilir.