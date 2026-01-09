HABER

Trabzon Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 9 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu yağışlı geçecek. Sabah hafif sağanak yağmurla başlayacak, sıcaklık 5 ile 13 derece arasında değişecek. Öğleyle birlikte yağışlar artacak. Rüzgar güneyden 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı %82 civarında olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih etmeniz faydalı olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklikler yaşanacak. Planlarınızı buna göre ayarlamalısınız.

Trabzon'da 9 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağmurla başlayacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5 ile 13 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde yağışların yoğunlaşması bekleniyor. Rüzgar, saatte 11 kilometre hızla güney yönünden esecek. Nem oranı ise %82 civarında olacak.

Bugün Trabzon'da hava durumu, yağışlı ve serin. Dışarı çıkarken su geçirmez bir mont giyinmelisiniz. Uygun ayakkabılar da giymeniz, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Yağışların yoğunlaşacağı öğle saatlerinde, açık hava etkinliklerinizi kapalı alanlara kaydırmanız uygun olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 10 Ocak Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu. 11 Ocak Pazar günü bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 20 derece arasında değişecek. 12 Ocak Pazartesi günü yer yer sağanakların görülmesi bekleniyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinin. Hava durumunu düzenli takip etmek, planlarınızı yapmanızda faydalı olacaktır.

