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Trabzon Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 9 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça güzel. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25-27 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 21-22 dereceye düşecek. Nem oranı %64 olarak ölçülüyor. Doğudan esecek rüzgarın hızı 1-3 km/s arasında değişecek. Yağış olasılığı ise %0 seviyesinde, bu durumda yağışsız bir gün geçirebiliriz. Önümüzdeki günlerde ise hafif yağmurlar bekleniyor.

Trabzon Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Trabzon'da 9 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25-27 derece civarında. Gece ise 21-22 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %64 civarında. Rüzgar doğu yönünden 1-3 km/s hızında esecek. Yağış olasılığı %0 civarında. Yağışsız bir gün geçireceğiz.

Bugün Trabzon'da hava durumu oldukça keyifli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25-27 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 21-22 derece olacak. Nem oranı %64. Rüzgar doğu yönünden 1-3 km/s hızında esecek. Yağış olasılığı %0 civarında. Yağışsız bir gün bizi bekliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 10 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 27 derece civarında olması bekleniyor. 11 Temmuz Cumartesi günü 26 derece gibi bir sıcaklık olacağı tahmin ediliyor. Hafif sağanak yağışlar görülebilir. 12 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 25 derece olacak. Hafif yağmurlar bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı önlem almak faydalı olur. Hafif yağmurlu günlerde yanınızda şemsiye bulundurmalısınız. Bu, ıslanmaktan sizi korur. Nem oranı yüksek olduğunda hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edin. Rüzgarın doğu yönünden estiğini unutmayın. Doğu yönüne seyahat edecekseniz, rüzgar etkisini göz önünde bulundurun.

Trabzon'da 9 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 25-27 derece civarında seyredecek. Hafif yağmurlar görülebilir. Hava koşullarına uygun giyinip gerekli önlemleri alırsanız, bu günleri rahat geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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