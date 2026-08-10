Trabzon Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu, genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 28 derece civarında seyredecek. Gece ise bu sıcaklık 22 dereceye düşecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı yine 28 derece civarında olacak. Muhtemel sağanaklar görülebilir. 12 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı aynı şekilde 28 derece olacak. Yer yer sağanaklar yine bekleniyor. 13 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığı 28 derece civarında seyredecek. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarken güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak faydalıdır. Bol su içmek de önerilmektedir. Yağışlı günlerde ıslanmamak için yanınıza şemsiye almayı unutmayın.

Trabzon'da 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü ve sonraki günlerde hava sıcak ve bulutlu olacak. Yer yer sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken güneşten korunmak önemlidir. Ayrıca yağışlara karşı hazırlıklı olmak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.