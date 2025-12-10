HABER

Trabzon Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 10 Aralık 2025 tarihinde hava durumu yağmurlu geçecek. Gün içinde sıcaklık 10 ile 14 derece arasında değişim gösterecek. Yüksek nem oranı rahatsızlık yaratabilir. Bu sebeple, su geçirmez giysiler ve şemsiye bulundurmak faydalı olacak. 11 ve 12 Aralık'ta da yağmur ve bulutlu hava etkili olacak. Dışarıda dikkatli olmalı, kaygan zeminlere yönelik önlemler almalısınız. Güvenli sürüş için hızınızı azaltmanız gerekecek.

Trabzon Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Doğukan Akbayır
Doğukan Akbayır

Trabzon'da 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 10 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hafif esintiler şeklinde hissedilecek. Bu nedenle, Trabzon'da hava durumuna uygun olarak şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu yağmurlu geçecek. 11 Aralık Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 10 ile 12 derece arasında olacak. 12 Aralık Cuma günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9 ile 12 derece arasında seyredecek. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler almanız önerilir. Hava koşullarına uygun planlar yapmanız da önemlidir.

Trabzon'da bu dönemde hava durumu genellikle yağmurlu ve serin olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler almanız önerilir. Ayrıca, yüksek nem oranı nedeniyle kaygan zeminlere dikkat etmelisiniz. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde bu konuya özen gösterin. Sürüş yaparken yol koşullarının kötüleşebileceğini unutmayın. Hızınızı azaltmalı ve güvenli mesafeyi korumalısınız.

