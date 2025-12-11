HABER

Trabzon Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 11 Aralık 2025 tarihinde hava durumu yağmur geçişleri ile seyredecek. Sıcaklık 10 ile 12 derece arasında olacak. Nem oranının yüksek olacağı bu günlerde rüzgar hızı ise 6-7 km/saat civarında kalacak. 12 Aralık Cuma günü de benzer hava koşulları devam edecek. 13 Aralık Cumartesi orta şiddetli yağmur bekleniyor. Bu hava şartları yol güvenliği için dikkatli olunmasını gerektiriyor.

Taner Şahin

Trabzon'da 11 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu yağmur geçişleri ile geçecek. Sıcaklık 10 ile 12 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 6-7 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:33. Gün batımı ise 16:50 olarak hesaplanmıştır.

12 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu benzer şekilde devam edecek. Hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar yine 10 ile 12 derece arasında olacak. 13 Aralık 2025 Cumartesi günü orta şiddetli yağmur tahmin ediliyor. Sıcaklıklar yine 10 ile 12 derece arasında kalacak. 14 Aralık 2025 Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün 8 ile 12 derece arasında olacak.

Bu hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Düşük görüş mesafesine karşı önlem almak gerekir. Sürücülerin yavaş ve dikkatli hareket etmesi önerilir. Yayaların da uygun kıyafetler giymeleri gerekir. Hava koşullarına uygun planlar yapılmalıdır.

