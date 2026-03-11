HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu, güneşli ve ılıman bir şekilde geçecek. Gündüz hava sıcaklığı 10 derece civarında seyredecekken, gece sıcaklığın 4 ile 5 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %65 olacaktır. Rüzgarın saatte 30 km hızla doğudan esmesi planlanıyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının süreceği öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam mevcut.

Trabzon Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Trabzon'da 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu, güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 4 ile 5 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Nem oranı %65 civarında olacak. Rüzgarın saatte 30 km hızla doğu yönünden esmesi bekleniyor. Bu koşullar altında, Trabzon'da güneşli bir gün geçirileceği söylenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Mart Perşembe günü, hava sıcaklığının 11 derece civarında olması tahmin ediliyor. 13 Mart Cuma günü ise sıcaklık 11 ile 12 derece arasında olacak. Bu dönemde hava genelde güneşli kalacak. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarma fırsatını yakalayabilirsiniz. Rüzgarın saatte 30 km hızla esmesi nedeniyle dikkatli olmalısınız. Nem oranının %65 civarında olması, hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Bu da dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam sunuyor.

Trabzon'da 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak için mükemmel bir zaman.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
66 yıldır böylesi görülmedi! Tam 35 ilde gerçekleşti66 yıldır böylesi görülmedi! Tam 35 ilde gerçekleşti
HKP lideri Nurullah Efe Ankut gözaltına alındıHKP lideri Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.