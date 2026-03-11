Trabzon Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu, güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 4 ile 5 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Nem oranı %65 civarında olacak. Rüzgarın saatte 30 km hızla doğu yönünden esmesi bekleniyor. Bu koşullar altında, Trabzon'da güneşli bir gün geçirileceği söylenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Mart Perşembe günü, hava sıcaklığının 11 derece civarında olması tahmin ediliyor. 13 Mart Cuma günü ise sıcaklık 11 ile 12 derece arasında olacak. Bu dönemde hava genelde güneşli kalacak. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarma fırsatını yakalayabilirsiniz. Rüzgarın saatte 30 km hızla esmesi nedeniyle dikkatli olmalısınız. Nem oranının %65 civarında olması, hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Bu da dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam sunuyor.

