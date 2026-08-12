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Trabzon Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 12 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 28 derece civarındayken, gece 23 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Trabzon'un tipik yaz iklimine uygun. Önümüzdeki günlerde ise hava koşullarında değişimler yaşanacak. Gök gürültülü yağışlar ve bulutlu günler için güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemli. Plan yaparken hazırlıklı olmak gerekecek.

Trabzon Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Trabzon'da 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 28 derece civarında. Gece ise sıcaklık 23 derece civarında seyredecek. Bu değerler, Trabzon'un tipik Ağustos iklimine uygun. Ortalama sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor.

Hava durumu bugün oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 dereceyi bulacak. Gece ise 23 derece olarak kalacak. Bu sıcaklıklar, Trabzon'un Ağustos ayı için beklenen değerlerin üstünde.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişecek. 13 Ağustos Perşembe günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 28 derece civarında olacak. 14 Ağustos Cuma güneşli geçecek, sonra bulutlar artacak ve sıcaklık 27 dereceye düşecek. 15 Ağustos Cumartesi ise bulutlu ve aralıklı güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 26 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Trabzon'da yaz aylarında hava durumu değişkenlik gösterebilir. Plan yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak iyi bir fikir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

Hava durumu 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü genellikle güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol edin. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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