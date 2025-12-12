HABER

Trabzon Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 12 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu tipik kış şartlarını yansıtıyor. Hafif yağmur ve bulutlu hava ile gün 11-12 derece sıcaklıkla başlayacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Güneybatıdan esecek hafif rüzgar açık hava etkinliklerini etkilemeyecek. 13 Aralık Cumartesi günü de benzer sıcaklıklar ve zaman zaman yağmur bekleniyor. Bu süreçte serin ve yağışlı hava koşullarına karşı dikkatli olunması önerilmektedir.

Devrim Karadağ

Trabzon'da 12 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu, tipik kış koşullarını yansıtıyor. Hafif yağmurlu ve bulutlu bir gün öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığı 11-12 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise bu değerlerin 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek kalacak. Hafif yağışlar gün boyunca hava koşullarını serin ve nemli tutacak.

Rüzgar güneybatı yönünden esecek. Hızı saatte 6 kilometre olacak. Bu rüzgar, açık hava etkinlikleri için rahatsız edici olmayacaktır. Gün doğumu saati 07:34'tür. Gün batımı saati ise 16:50 olarak belirlenmiştir.

Yarın, 13 Aralık Cumartesi günü, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 11-12 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklıkların 8-9 dereceye düşmesi tahmin edilmektedir. 14 Aralık Pazar günü hava çok bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklıkları 10-11 derece, gece ise 7-8 derece civarında olacak.

15 Aralık Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 11-12 derece, gece sıcaklıkları ise 8-9 derece tahmin edilmektedir. Bu dönemde hava serin ve yağışlı olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların su geçirmez giysiler bulundurması faydalı olacaktır. Sıcak tutacak kat kat kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca, yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Trafikte dikkatli olmak önemlidir.

