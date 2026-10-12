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Trabzon Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 12 Ekim 2026 tarihi, değişken hava durumu ile dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde bulutlu ve serin bir hava hakimken, gün içinde sıcaklık 21-22 dereceye çıkacak. Akşam saatlerine yaklaşırken havanın tekrar bulutlanması bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin hafif giysiler seçmesi ve ani hava değişimlerine hazırlıklı olması önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde yağış ve serinlik de etkili olacak.

Trabzon Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Trabzon'da 12 Ekim Pazartesi 2026 tarihi, Karadeniz ikliminin etkilerinin hissedildiği bir gün olacak. Hava durumu oldukça değişken. Sabah saatlerinde bulutlu ve serin bir hava hakim. Sıcaklık 19-20 derece civarında. Gün ilerledikçe hava biraz ısınacak. Öğle saatlerinde sıcaklığın 21-22 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerine gelindiğinde havanın tekrar bulutlanması beklenmekte. Ayrıca hafif bir rüzgar, Trabzon’un hava durumunu etkileyen unsurlar arasında.

Bugünkü hava nasıl? Bu soru, dışarıda vakit geçireceklerin aklında bulunmalı. Gün boyunca mütevazı ılık bir hava ve bulutlu bir görünüm hakim olacak. Havanın bu denli değişken olduğu günlerde, dışarı çıkmadan önce giyinme konusunda dikkatli olunması faydalı. Soğuk havalarda rahat hareket edebilmek için kat kat giyinmek iyi bir seçenek. Dışarıda bulunanlar için hafif bir ceket veya hırka, akşam saatlerinde sıcak kalmalarını sağlayacaktır.

Önümüzdeki günler nasıl olacak? Bu hafta için hava durumu merak uyandırıyor. Çarşamba günü sıcaklık 20-21 derece civarında seyredecek. Ancak akşamları serinlik hissi artacak. Perşembe ve Cuma günlerinde bulutluluk ön planda olacak. Hafif yağışların da yaşanması bekleniyor. Dışarıda planlar yapıyorsanız, şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak her zaman iyi bir fikir.

Bahar aylarından sonra serin havalar başlayacak. Bu durum, dış mekan aktivitelerini etkileyebilir. Yağış ve rüzgarın etkili olduğu günlerde kapalı mekanları tercih etmek daha sağlıklı olacaktır. Bu, ruh halimizi de olumlu etkileyebilir. Bir vatandaşa düşen görev, hava koşullarına dikkat etmek ve planlarını buna göre yapmaktır. Akşam saatlerinde dışarıda bulunmayı düşünüyorsanız, kat kat giysiler giymek akıllıca olacaktır.

Trabzon’un 12 Ekim 2026 tarihindeki hava durumu değişkenlik gösterse de ılık bir gün geçireceğini müjdeliyor. Havanın serinliği ve bulutlu yapısı, bu süreçte dikkatli olunmasını gerektiriyor. Tedbirlerinizi almak ve değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak, sağlığınız ve dışarda geçireceğiniz süre açısından önemlidir.

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hava durumu Trabzon
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