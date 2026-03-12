Trabzon Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Gün boyunca hava sıcaklığı 11 derece civarında. Gece ise sıcaklık 5 derece civarında olacaktır. Bu durum, Trabzon'da oldukça keyifli bir güne işaret ediyor.

Güneşli ve ılıman bir gün geçireceksiniz. Sıcaklıklar gün içinde 11 derece. Gece ise 5 derece civarında olacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük kalacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal koşullar oluşuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 13 Mart Cuma günü hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 5 derece civarında bekleniyor. 14 Mart Cumartesi günü sıcaklık 12 derece civarında olacak. Gece ise 7 derece olarak tahmin ediliyor. 15 Mart Pazar günü hava sıcaklığı 12 derece civarında. Gece sıcaklığının 8 derece olması bekleniyor. Bu tarihlerde hava sıcaklıkları 11 ile 12 derece arasında değişiklik gösterecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini dikkate almalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle 15 Mart Pazar günü yağışlı hava bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecekler için uygun kıyafet ve hazırlık önerilir.

