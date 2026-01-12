Trabzon Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 12 Ocak Pazartesi günü hava durumu kış mevsiminin özelliklerini yansıtıyor. Gün boyunca hava genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 13 derece civarında. Hafif yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 9 dereceye düşecek. Hafif yağış devam edecek. Akşam sıcaklık 8 dereceye gerileyecek. Hafif yağış sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 6 dereceye inecek. Yağmurlu hava koşulları devam edecek. Rüzgar batı yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %73 ile %89 arasında değişecek.

Trabzon'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 13 Ocak Salı günü sıcaklık 6 derece civarında olacak. Hafif yağmur bekleniyor. 14 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 7 dereceye çıkacak. O gün çok bulutlu bir hava hakim olacak. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklık 9 dereceye ulaşacak. Sağanak yağış bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler tercih etmek de önemlidir. Soğuk hava nedeniyle kalın giysiler giyilmesi gerekecek. Montlar da üşümemeniz açısından önem taşıyor. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmalısınız. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak, Trabzon'da geçireceğiniz günleri daha konforlu hale getirecektir.