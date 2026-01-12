HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 12 Ocak Pazartesi günü hava durumu kış mevsiminin etkilerini gösteriyor. Gün boyunca bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık sabah saatlerinde 13 derece, akşam ise 8 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 6 dereceye inecek ve yağmur devam edecek. Rüzgarın orta şiddette eseceği bölgede, şemsiye ve su geçirmez giysilerle hazırlıklı olmak gerektiği vurgulanıyor. Giysilerin soğuk havaya uygun seçilmesi önem taşıyor.

Trabzon Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Trabzon'da 12 Ocak Pazartesi günü hava durumu kış mevsiminin özelliklerini yansıtıyor. Gün boyunca hava genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 13 derece civarında. Hafif yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 9 dereceye düşecek. Hafif yağış devam edecek. Akşam sıcaklık 8 dereceye gerileyecek. Hafif yağış sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 6 dereceye inecek. Yağmurlu hava koşulları devam edecek. Rüzgar batı yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %73 ile %89 arasında değişecek.

Trabzon'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 13 Ocak Salı günü sıcaklık 6 derece civarında olacak. Hafif yağmur bekleniyor. 14 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 7 dereceye çıkacak. O gün çok bulutlu bir hava hakim olacak. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklık 9 dereceye ulaşacak. Sağanak yağış bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler tercih etmek de önemlidir. Soğuk hava nedeniyle kalın giysiler giyilmesi gerekecek. Montlar da üşümemeniz açısından önem taşıyor. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmalısınız. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak, Trabzon'da geçireceğiniz günleri daha konforlu hale getirecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bebek Otel'in kaçak yapıları yıkılıyor! Çok sayıda ekip oteldeBebek Otel'in kaçak yapıları yıkılıyor! Çok sayıda ekip otelde
İstanbul'da kar yağışı başladı!İstanbul'da kar yağışı başladı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.