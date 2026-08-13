Trabzon Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe, Trabzon'da hava durumu, gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte sıcaklık 23 ile 28 derece arasında olacak. Bu durum, Karadeniz ikliminin tipik bir özelliğidir. Nem oranı yüksek, hava koşulları değişkenlik gösterecek.

Önümüzdeki günlerde 14 Ağustos Cuma, muhtemel sağanak yağışlarla hava sıcaklığı 23 ile 27 derece arasında tahmin ediliyor. 15 Ağustos Cumartesi ise hava bulutlu. Sıcaklık 23 ile 26 derece arasında seyredecek. 16 Ağustos Pazar günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 22 ile 26 derece arasında değişecek.

Trabzon'da hava koşulları değişkenliği gösterecek. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken, şemsiye veya su geçirmez ceket almak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için terleme artışı görülecek. Bu nedenle hafif ve nefes alabilir kıyafetler rahatlık sağlayacaktır. Rüzgar etkili olabilir. Rüzgar geçirmez giysiler veya şallar kullanmak önerilir.

Trabzon'da 13 Ağustos 2026 Perşembe günü ve takip eden günlerde hava durumu yağışlı ve nemli olacak. Sıcaklık 22 ile 28 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken uygun hazırlık yapmak önemlidir. Hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalısınız.