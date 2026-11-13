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Trabzon Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 13 Kasım 2026 tarihindeki hava durumu değişkenlik gösteriyor. Nemli atmosfer içinde sıcaklık gün boyunca 20-22 derece arasında dalgalanacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye inebilir. Genel olarak bulutlu bir hava hakimken, yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkmayı planlayanlar için kat kat giyinmek, şemsiye bulundurmak ve güncel hava tahminlerini takip etmek önem taşıyor. Özellikle kaygan zeminlere dikkat edilmeli.

Trabzon Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Trabzon, 13 Kasım Cuma 2026 tarihinde değişken bir hava durumu ile karşılaşacak. Bugün, nemli bir atmosfer hakim. Sıcaklıklar ortalama 20 derece civarında. Öğleden sonra hava biraz daha ısınabilir. Sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar düşecek. Bu, 19 dereceye kadar inebilir. Genel olarak hava bulutlu olacak. Yağışlar bekleniyor. Bu durum, Trabzon’un ikliminin bir yansıması. Şehrin yeşil doğası ile serin bir atmosfer oluşacak.

Trabzon’daki hava durumu, geçiş döneminin belirtilerini gösteriyor. Bulutlu hava, zaman zaman güneş ile dengeleniyor. Dışarı çıkmayı planlayanlar için kıyafet seçiminde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Havanın değişkenliği sabah saatlerinde soğuk hissedebilir. Bu nedenle sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Yağışlı günlerde şemsiye bulundurmak akıllıca bir seçenek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu çeşitlilik gösterecek. Cumartesi ve Pazar günleri hava sıcaklıkları 18-21 derece arasında olacak. Yağışlı günler devam edecek. Bu, açık alan etkinlikleri için engel teşkil edebilir. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek önemli. En uygun giysileri tercih etmek de faydalı. Kısa süreli fırtınalara karşı dikkatli olunmalıdır. Beklenmedik anlarda durum zorlaşabilir.

Trabzon hava durumu hakkında bilgi vermek gerekirse, yerel halkın dikkat etmesi önemli. Yağışlar nedeniyle kaygan zeminler tehlike oluşturabilir. Gece yürüyüşlerinde dikkatli adım atmak gerekecek. Evlerde su birikintilerini önlemek için önlemler alınmalı. Arazi çalışmaları ya da etkinlik düzenleyenler, güncel hava tahminlerini takip etmeli. Olası olumsuz durumlar için bu faydalı olacaktır.

Hava durumu biraz karmaşık görünse de detaylara dikkat etmek mümkün. Bugünkü hava durumu sorusu üzerinden ilerlediğimizde akıllıca seçimler ile keyifli bir gün geçirilebilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişikliklerini dikkate almak önemli. Bu, ferah ve keyif dolu anlar yaşanmasına olanak tanıyacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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