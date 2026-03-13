Trabzon Hava Durumu! 13 Mart Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün 13 Mart 2026 Cuma. Trabzon’da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Gün boyunca bol güneş ışığı var. Hava açık ve güneşli olacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak.

Bu hava durumu dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal. Gün boyunca açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Yürüyüşe çıkabilir veya sahilde keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz. Gündüz sıcaklık 11 derece civarında olacağı için hafif bir ceket veya kazak yeterli olacaktır. Gece sıcaklık 5 derece civarına düşeceğinden kalın bir giysi yanınıza almanız faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman seyredecek. 14 Mart Cumartesi günü sıcaklık 12 derece civarında olacak. Güneşli bir hava geçirilmesi bekleniyor. 15 Mart Pazar günü sıcaklık 13 dereceye yükselecek. Gün boyunca hafif yağışlar görülebilir. 16 Mart Pazartesi günü sıcaklık 12 derece civarında kalacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti şeklindeki yağışlar bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle 15 ve 16 Mart'ta yağışlı hava bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket almanız iyi olur. Ayrıca hava sıcaklıkları gündüz ve gece arasında farklılık gösterebilir. Kat kat giyinmek, konforunuzu artırır. Gerekirse katları çıkarıp giymek faydalı olacaktır.

Trabzon'da 13 Mart Cuma günü hava durumu güzel. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurun. Hazırlıklı olmak, keyifli bir hafta geçirmenizi sağlar.