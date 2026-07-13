Trabzon Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Temmuz 2026, Trabzon'da hava durumu sıcak ve bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 ile 22 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 ile 16 derece arasında seyredecek. Kuzey yönünden rüzgar saatte yaklaşık 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %94 civarında olacak. Yağış ihtimali düşük. Gün boyunca yağış beklenmiyor.

Trabzon'da önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Temmuz Salı hava sıcaklığı 21 ile 23 derece arasında olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 21 ile 24 derece arasında seyredecek. Bu günlerde de yağış ihtimali düşük. Hava genellikle bulutlu kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 20 ile 24 derece aralığında seyredecek. Rahat ve hafif giysiler tercih edilebilir. Gün içinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanılması faydalı olur. Rüzgar kuzeyden estiği için hafif bir ceket veya hırka bulundurmak akşam saatlerinde işe yarayabilir. Nem oranının yüksek olması dolayısıyla bol su içerek vücudunuzu nemli tutun. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmekte fayda vardır.