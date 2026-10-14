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Trabzon Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Bugünkü Trabzon hava durumu, 14 Ekim 2026'da bulutlu bir seyir izliyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişirken, nem nedeniyle serin bir hava hissediliyor. Dışarı çıkmadan önce uygun giysi seçimi önemli. Rüzgâr hafif ve rahatsız edici değil, ancak ani yağışlara karşı hazırlıklı olunmalı. Önümüzdeki günlerde bulutlu günler devam edecek, açık hava etkinlikleri için haşır olması bekleniyor.

Trabzon Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Trabzon hava durumu, 14 Ekim Çarşamba 2026 oldukça değişken bir seyir izliyor. Bugün genel olarak bulutlu bir hava hakim. Zaman zaman güneşin de kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu, Trabzon'un tipik Ekim havasını gösteriyor. Sahil şehri olmasının etkisiyle, nem biraz serinlik yaratabilir. Dışarı çıkmadan önce uygun giysi seçmek faydalı olacaktır.

Bugünkü hava fena değil. Trabzon'un güzel dönemlerinden birine denk geldik. Rüzgâr hafif ve rahatsız edici değil. Ancak aniden bastıracak yağışlara karşı hazırlıklı olun. Üzerinizde bir yağmurluk bulundurmalısınız. Çanta içinde katlanabilir bir şemsiye taşımak da iyi bir fikir. Akşam saatlerine doğru ani değişiklikler olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha karışık görünüyor. Önceki günlerde olduğu gibi bulutlu günler devam edecek. Ancak bazen güneşli anlar da olacak. Sıcaklıklar 18 ila 21 derece arasında seyredecek. Dış mekan etkinlikleri için oldukça elverişli olabilir. Yine de yağışlı günler olabileceği için açık alanlardaki planları esnek tutmak önemli.

Kış mevsimi yaklaşıyor. Yazdan kalma sıcak günlerin tadını çıkarmak için son fırsatlar bunlar. Ancak doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak akıllıca. Güzel havalarda dışarı çıkarken sağlığınızı riske atmamak için hava durumunu takip edin.

Trabzon'da bu dönem, yeşilin bin bir tonunu görmek için bir fırsat. Ancak kendi güvenliğinizi de düşünmelisiniz. Havanın nasıl seyredeceğini merak edenler için Trabzon'un cana yakın atmosferinde keyifli saatler geçmek mümkün. Unutmayın ki, her mevsimin tadı ayrı bir güzellikte çıkarılır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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