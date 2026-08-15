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Trabzon Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da hava durumu, 15-18 Ağustos tarihleri arasında tipik Karadeniz iklimi özelliklerini sürdürecek. Gündüz sıcaklıkları 25-28 derece arasında değişirken, akşamları 22-23 dereceye düşecek. Durum, genellikle bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Yüksek nem oranı, terleme ve su kaybı riskini artırabilir. Dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmez ceket bulundurmak önem taşıyor. Sağlık için yeterli su tüketimine dikkat edilmelidir.

Trabzon Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 15 Ağustos 2026 Cumartesi. Trabzon'da hava durumu yazın sonlarına yaklaşırken tipik Karadeniz iklimini gösteriyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25-26 derece civarında. Gece ise sıcaklık 22-23 derece arasında seyredecek. Hava genellikle bulutlu. Zaman zaman hafif yağışlar bekleniyor. Nem oranı yüksek. Bu durum, havanın daha sıcak hissettirmesine yol açabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16-18 Ağustos tarihleri önemli olacak. 16 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 26-27 dereceye çıkacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti olabilir. 17 Ağustos Pazartesi günü hava 27-28 derece arasında olacak. Hafif yağmur ihtimali bulunuyor. 18 Ağustos Salı günü de hava sıcaklığı 27-28 derece civarında kalacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde Trabzon'da hava durumu genellikle nemli ve yağışlı olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı. Su geçirmez bir ceket de işe yarayabilir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Vücut bu durumda su kaybedebilir. Gün boyunca yeterli miktarda su içmeye özen göstermelisiniz. Rüzgar hızının düşük olması bekleniyor. Hava koşulları daha sakin geçecek.

Hava durumu 15-18 Ağustos tarihleri arasında nemli ve yağışlı olacak. Yağışlara karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Su tüketimine dikkat etmek de sağlığınız için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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