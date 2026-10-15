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Trabzon Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon, 15 Ekim 2026 tarihinde 19-22 derece arasında değişen ılımlı sıcaklıklarla bulutlu bir hava deneyimi sunacak. Öğle saatlerinde yer yer hafif yağış bekleniyor. Dışarıda zaman geçirecek olanların şemsiye ve hafif ceket bulundurması öneriliyor. Önümüzdeki günlerde serin hava hissedilecek. Trabzon'un doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenlerin hava durumu tahminlerini dikkate alması önemli. Bu, etkinliklerinizi planlamada yardımcı olacaktır.

Trabzon Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Trabzon, 15 Ekim 2026 tarihinde değişken bir hava durumu sergileyecek. Bu güzel şehir, Karadeniz'in kıyısında yer alıyor. Sıcaklık, 19 - 22 derece arasında olacak. Havanın genelinde bulutlu bir gökyüzü hâkim durumda. Arada güneş de görünecek. Öğle saatlerinde yer yer hafif yağış bekleniyor. Dışarıda zaman geçirecek olanlar, şemsiyelerini yanlarına almalı. Bugünkü hava durumu, şehrin iklimsel özellikleriyle bilinir. Ancak bu, Trabzon'un doğal güzelliklerini keşfetmeye engel değil.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç bir seyir izliyor. 16 Ekim Cuma günü sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. 18 - 21 derece arasında bir sıcaklık olacağı tahmin ediliyor. 17 Ekim’de sıcaklık sabit kalacak. Bu günlerde serin bir hava hissedilecek. Dışarıda gezerken kat kat giyinmek mantıklı. Akşam saatlerinde serin rüzgârlar oluşabilir. Eğer dışarıda vakit geçireceksiniz, hafif bir ceket almayı unutmayın.

Trabzon’da bu dönemde hava durumu genelde sakin. Ancak anlık ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak faydalı. Üniversite kampüsünde, deniz kenarında veya doğal alanlarda yürüyüş yapmayı planlıyorsanız, ani yağmurları göz önünde bulundurmalısınız. Bu yüzden etkinliklerinizi kapalı ortamlarda planlamak, sürprizlerle karşılaşma riskini azaltır.

Trabzon'da 15 Ekim 2026, ılımlı sıcaklıklar ve yer yer hafif yağışlarla dolu bir gün geçirecek. Önümüzdeki günlerde serin havayı hissedeceğiz. Hava koşullarına hazırlıklı olmak önem taşıyor. Bu muhteşem şehirde etkinliklerin keyfini çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Doğal güzelliklerinizi keşfederken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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