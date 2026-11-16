Trabzon Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'daki hava durumu, 16 Kasım Pazartesi 2026 tarihi itibarıyla serin ve ıslak. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında. Deniz etkisi, havaya yumuşak bir dokunuş katıyor. Ancak, ilerleyen saatlerde yağışlar bekleniyor. Yüksek nem oranı, dışarıda geçirilen zamanı kısıtlayabilir. Dışarı çıkmayı planlayanların önlem alması önemli.

Hava durumu değişkenlik gösteriyor. Bugünkü serin ve ıslak hava, şehrin doğal güzelliklerini canlı hale getiriyor. Yeşil alanlarda yürüyüş yapmak güzel bir deneyim sunabilir. Ancak, nem oranı yüksek. İnsanların uygun giysi tercih etmesi öneriliyor. Yerel ulaşımda sorun yaşamamak için hava durumunu dikkate almak iyi bir fikir.

Önümüzdeki günlerde hava serin kalmaya devam edecek. Sıcaklıklar 19-22 derece arasında değişecek. Zaman zaman yağışlar sürmesi bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava etkisini gösterebilir. Dışarı çıkarken sıcak tutacak kıyafetler giymek akıllıca. Kıyı bölgesinde denizin etkisi ile sıcaklıklar düşebilir.

Yağışlar, doğa yürüyüşlerine gidenler için dikkat gerektiriyor. Uygun önlemlerle günün tadını çıkarabiliriz. Yağmur koruyucu giysiler sırılsıklam olmaktan korur. Yağışlı havalarda yollarda dikkatli olmak önemlidir. Kaygan zeminler, olası kazalara neden olabilir. Serin hava, şehrin güzelliklerini ortaya çıkarıyor. Trabzon’un doğasında serin ve yağışlı günleri değerlendirmeye hazır olun!