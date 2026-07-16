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Trabzon Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 16 Temmuz 2026 Perşembe günü yağışlı ve bulutlu hava bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 25-26 derece arasında seyredecek. 17 Temmuz Cuma günü sıcaklığın 25 derece, 18 Temmuz Cumartesi günü ise 26 dereceye ulaşması öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların yağışlara karşı önlem alması önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle uygun giyinmek ve bol su tüketmek zaruridir. Hava koşulları dikkat gerektiriyor.

Trabzon Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Trabzon'da 16 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu yağışlı ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25-26 derece arasında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 21-22 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı koşullar özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşıyor.

17 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 25 derece civarında olacak. 18 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 26 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu günlerde yağışlı havanın devam etmesi öngörülüyor. 19 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 27 dereceye çıkacak. Aynı gün yağışların azalması bekleniyor.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat gerektiriyor. Yağışlara karşı tedbir almak önemlidir. Ayrıca yüksek nem oranı nedeniyle uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Bol su tüketimi de ihmal edilmemelidir. Rüzgar hızının düşük olması bekleniyor. Bu durum deniz ve hava ulaşımını olumsuz etkilemeyecek gibi görünüyor.

Trabzon'da 16 Temmuz 2026 Perşembe günü yağışlı ve bulutlu bir hava hak sürecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar durumu göz önünde bulundurmalıdır. Hazırlık yapmak faydalı olacaktır.

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hava durumu Trabzon
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