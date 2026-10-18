Trabzon Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 18 Ekim 2026'daki hava durumu ılıman ve keyifli. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında. Nem oranı biraz yüksek. Bu durum, deniz kenarında olmanın avantajını gösteriyor. Bugün hava durumu merak edenler için Trabzon'da sisli görüntü pek fazla yok. Daha çok bulutlu bir hava bekleniyor. Güneş zaman zaman kendini gösterebilir. Yürüyüş yaparken rahat kıyafetler giymek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde ise hava değişikliği bekleniyor. 19 Ekim'de sıcaklık birkaç derece daha düşecek. Çarşamba gününden itibaren hava daha serinleşecek. Bu süreçte sıcaklık 17 ile 20 derece arasında olacak. Yağışlı günlerde, özellikle Pazar'ı izleyen günlerde rüzgar etkili olabilir. Gündüz ve akşam saatlerinde şiddetli rüzgarlar görülebilir.

Dışarıda zaman geçirecek olanların dikkatli olması önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Uzun bir yürüyüş planlıyorsanız, yağışlara karşı şemsiye almak akıllıca. Rüzgarlı günlerde giyiminize dikkat etmekte yarar var. Hafif mont veya rüzgarlık soğuktan korur. Bu da tarzınıza şıklık katar.

Trabzon hava durumu açısından önümüzdeki günlerde serin havalara geçiş olacak. Ancak bu durum, bölgenin doğal güzelliklerine ilgiyi artırabilir. Bahar döneminde Trabzon’un yeşil doğasında yürüyüş yapmak önemlidir. Havanın tadını çıkarmak için en iyi dönemi kaçırmamak gerekmektedir. Kıyafetlerinizi buna göre planlayarak, şehrin hava koşullarını en iyi şekilde değerlendirerek, bu atmosferin tadını çıkarabilirsiniz.