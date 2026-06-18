Trabzon Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 18 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 23 dereceye düşecek. Rüzgar güney yönünden esip saatte 6 kilometre hızla ilerleyecek. Nem oranı %70 civarında kalacak.

Bugün hava durumu oldukça güzel. Gündüz sıcaklık 25 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 23 dereceye gerilemesi bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte 6 kilometre hızla esiyor. Nem oranı %70 civarında.

Önümüzdeki günlerde hava değişecek. 19 Haziran Cuma günü zaman zaman bulutlu bir hava bekleniyor. Zaman zaman güneş de açacak. Gündüz sıcaklık 24 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 20 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönünden eserek saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %70 düzeyinde kalacak.

20 Haziran Cumartesi günü yağmur ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Gündüz sıcaklık 24 derece civarında kalacak. Gece sıcaklığı 20 dereceye inecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %80 civarında olacak.

21 Haziran Pazar günü bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 25 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığın 20 derece olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %75 düzeyinde kalacak.

Bu dönem için hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak gerekir. Dışarıda vakit geçirirken rahatlık sağlar. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Bu, konforu artırır.