Trabzon Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 18 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 3 ile 6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 1 ile 3 derece arasında olacak. Nem oranı %70 ile %86 arasında bulunacak. Rüzgar hızı 6 ile 12 km/saat arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:40, gün batımı saati 17:20 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. Trabzon'da soğuk ve yağışlı koşullar devam edecek. 19 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 4 ile 7 derece arasında olacak. 20 Ocak Salı günü sıcaklıklar yine 4 ile 7 derece arasında ölçülecek. 21 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 2 ile 8 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Bu tarihlerde yağışların devam etmesi bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunmalı. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Sokaklarda su birikintileri oluşabilir. Bu nedenle dikkatli davranmak önemlidir. Kaygan zeminlere karşı da tedbirli olunmalıdır. Rüzgar etkisiyle soğuk havanın hissi artacak. Kat kat giyinmek ve rüzgar geçirmeyen giysiler seçmek faydalı olacaktır.