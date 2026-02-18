HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 18 Şubat 2026 tarihinde hava durumu bulutlu ve ılımandır. Sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %55 seviyesinde seyredecek. Rüzgar saatte 11 kilometreye ulaşacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunan bu günde, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olunması önemlidir. Önümüzdeki günlerde ise yağmur ve güneşli hava beklentileri var. Uygun giyim seçimi güncel hava şartlarına bağlı olarak yapılmalıdır.

Trabzon Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Trabzon'da 18 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu bulutlu ve ılımandır. Gün boyunca sıcaklık 19 - 22 derece arasında beklenmektedir. Nem oranı %55 civarında seyredecek. Rüzgar saatte yaklaşık 11 kilometre hıza ulaşacak. Bu koşullar, Trabzon'un tipik ılıman iklimini yansıtmaktadır.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygundur. Bulutlu günlerde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmanız faydalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız iyi bir fikir olacaktır. Nem oranı yüksekse, hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar zaman zaman artabilir. Rüzgarlı günlerde şapka veya başlık kullanmak başınızı korur. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şu şekildedir. 19 Şubat Perşembe yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 9 - 11 derece arasında olacaktır. 20 Şubat Cuma daha sıcak bir gün öngörülmektedir. Sıcaklıklar 13 - 16 derece arasında değişecektir. 21 Şubat Cumartesi güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 15 - 16 derece arasında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez kıyafetler kullanmalısınız. Böylece ıslanmaktan korunursunuz. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı ihmal etmeyin.

Trabzon'un ılıman iklimi yıl boyunca değişken hava koşulları sunar. Plan yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek faydalıdır. Bu şekilde hazırlık yaparak daha iyi bir deneyim elde edersiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldıSeviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı
Rize'de feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralıRize'de feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.