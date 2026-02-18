Trabzon Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 18 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu bulutlu ve ılımandır. Gün boyunca sıcaklık 19 - 22 derece arasında beklenmektedir. Nem oranı %55 civarında seyredecek. Rüzgar saatte yaklaşık 11 kilometre hıza ulaşacak. Bu koşullar, Trabzon'un tipik ılıman iklimini yansıtmaktadır.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygundur. Bulutlu günlerde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmanız faydalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız iyi bir fikir olacaktır. Nem oranı yüksekse, hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar zaman zaman artabilir. Rüzgarlı günlerde şapka veya başlık kullanmak başınızı korur. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şu şekildedir. 19 Şubat Perşembe yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 9 - 11 derece arasında olacaktır. 20 Şubat Cuma daha sıcak bir gün öngörülmektedir. Sıcaklıklar 13 - 16 derece arasında değişecektir. 21 Şubat Cumartesi güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 15 - 16 derece arasında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez kıyafetler kullanmalısınız. Böylece ıslanmaktan korunursunuz. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı ihmal etmeyin.

Trabzon'un ılıman iklimi yıl boyunca değişken hava koşulları sunar. Plan yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek faydalıdır. Bu şekilde hazırlık yaparak daha iyi bir deneyim elde edersiniz.