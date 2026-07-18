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Trabzon Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu, bulutlu ve güneşli bir profil sergileyecek. Sıcaklık 22 ile 26 derece arasında değişerek yaz normlarına uygun olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunulurken, ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Bu dönemde yanınıza hafif bir ceket almanız ve güneş koruyucu kullanmanız önerilir. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumunun sürmesi bekleniyor.

Trabzon Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Trabzon'da 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu, bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 22 ile 26 derece arasında değişecek. Bu durum, yaz günü profiline uygundur.

Sabah saatlerinde sıcaklık 22 derece civarında. Öğle ve öğleden sonra sıcaklık 26 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 22 derece civarına düşmesi öngörülüyor. Bu sıcaklık aralığı, Trabzon'un yaz aylarındaki ortalamalarına yakındır.

19 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 21 ile 26 derece arasında olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 21 ile 28 derece arasında tahmin ediliyor. 21 Temmuz Salı günü de sıcaklık 23 ile 28 derece arasında olacak. Böylece önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman kalacaktır. Yaz normlarına uygun bir hava durumu beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşulları ılımandır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır. Ancak, bulutlu hava nedeniyle ani değişiklikler olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almanızda fayda var. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Cildinizi korumak sağlığınız açısından önemlidir.

Trabzon'da 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu, yaz aylarına uygun olarak ılıman ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam mevcut. Ancak, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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