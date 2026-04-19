Trabzon Hava Durumu! 19 Nisan Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 19 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağışlı ve serin olacak. Gündüz sıcaklığı 11-12 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 9-10 derece arasında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Hızı saatte yaklaşık 3 kilometre olacak. Nem oranı %75 civarında ölçülecek. Bu durum, Trabzon için tipik bir bahar havası anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer seyredecek. 20 Nisan Pazartesi günü hafif yağış olacağı tahmin ediliyor. 21 Nisan Salı günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 14-15 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 11-12 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar hızı gün içerisinde değişkenlik gösterecek.

Bu dönemde hava genellikle ılıman ve açık kalacak. 19 Nisan Pazar gününde hafif yağış beklendiğinden dışarı çıkacaklar için şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava açık ve ılıman kalacak. Açık hava etkinlikleri için bu dönem uygun bir zaman dilimi sunuyor.