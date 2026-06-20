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Trabzon Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 20 Haziran Cumartesi günü hava durumu ılıman ve keyifli bir görüntü sunuyor. Sıcaklık 20 ile 22 derece arasında değişirken, nem oranı %81 olarak kaydedildi. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sağlasa da yüksek nem, hassas bünyelerde rahatsızlık yaratabilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde ılıman kalacak. Hafif giysiler tercih edilmesi ve güneş koruyucu kullanılması öneriliyor.

Trabzon Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 20 Haziran 2026 Cumartesi. Trabzon'da hava durumu ılıman ve keyifli. Gün boyunca sıcaklık 20 ile 22 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 20 derece civarında. Hava, bulutlu ve güneşli aralıklı bir şekilde seyredecek. Nem oranı yaklaşık %81. Bu durum havanın biraz nemli olduğunu gösteriyor. Rüzgar hızı 1.47 km/saat ile oldukça hafif.

Bugün Trabzon'da yağış beklenmiyor. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. Ancak nem oranı yüksek. Bu nedenle özellikle hassas bünyeler rahatsızlık hissedebilir. Nemden etkilenmemek için hafif ve nefes alabilir giysiler tercih edilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalacak. 21 Haziran Pazar günü sıcaklık 20 ile 23 derece arasında olacak. 22 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklık 21 ile 22 derece arasında seyredecek. Bu günlerde hava bulutlu ve güneşli aralıklı olacak. Nem oranı %80 civarında kalacak. Rüzgar hızı 1.78 km/saat ile hafif kalacak.

Bu dönemde hava şartları açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Ancak nem oranı yüksek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket ya da uzun kollu giysi bulundurmak faydalı olabilir. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak önem taşıyor.

Trabzon'da 20 Haziran Cumartesi ve önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve keyifli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Ancak nem oranının yüksek olduğunu unutmamalıyız. Buna göre önlemler almak konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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