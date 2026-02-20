Trabzon Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu güzel olacak. Güneşli bir gün geçirileceği düşünülüyor. Sıcaklık 12 derece civarında olacak. Gün içinde hava sıcaklığı 9 ile 15 derece arasında değişecek. Rüzgar, kuzey yönünden 15 km/saat hızında esecek. Nem oranı %63 civarında bekleniyor. Gün doğumu saat 07:09, gün batımı ise 18:01 olacaktır.

Hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Rüzgarın kuzeyden esmesi, hafif serinlik hissi yaratabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olur. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak ılıman kalacak. 21 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 14 derece civarında olacak. 22 Şubat Pazar günü de benzer bir hava durumu öngörülüyor. Her iki gün de kısmen güneşli geçecek.

Trabzon'da 20 Şubat'taki hava durumu oldukça güzel. Güneşli ve ılıman bir gün geçirileceği düşünüldüğü için açık hava etkinlikleri ideal olacaktır. Rüzgarın esmesi nedeniyle hafif bir serinlik hissedilebilir. Üç gün boyunca da hava durumu ılıman kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacak.