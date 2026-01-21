Trabzon Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli. Ilıman bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise bu sıcaklık 5 derece civarına düşecek. Rüzgar güneyden esecek. Hızı saatte 9 kilometre civarında olacak. Nem oranı %64 düzeyinde bulunacak.

Hava durumu, dışarıda vakit geçirecekler için rahat bir gün olduğunu gösteriyor. Keyifli bir gün geçirme olanağı sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman kalacak. 22 Ocak Perşembe günü sıcaklık 14 dereceye yükselebilir. 23 Ocak Cuma günü de yaklaşık 14 derece olacak. 24 Ocak Cumartesi günü ise sıcaklık 12 derece civarına düşmesi bekleniyor.

Ilıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem yaratıyor. Dışarıda zaman geçirmek isteyenler için güzel bir fırsat bu. Ancak, hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler için hazırlıklı olmak gerekiyor. Uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Trabzon'da 21 Ocak 2026 tarihinde hava durumu açık ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde ılıman koşullar devam edecek. Bu dönem, dışarıda vakit geçirecekler için keyifli bir zaman dilimi sunmaktadır.