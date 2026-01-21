HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 21 Ocak 2026 tarihinde hava durumu açık ve güneşli geçmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 8 dereceye ulaşacakken, akşam 5 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Güneyden esecek rüzgarın hızı saatte 9 kilometre civarında olacak. Önümüzdeki günlerde de ılıman hava koşulları devam edecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için bu dönem, açık hava etkinlikleri için ideal bir fırsat sunmaktadır.

Trabzon Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Trabzon'da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli. Ilıman bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise bu sıcaklık 5 derece civarına düşecek. Rüzgar güneyden esecek. Hızı saatte 9 kilometre civarında olacak. Nem oranı %64 düzeyinde bulunacak.

Hava durumu, dışarıda vakit geçirecekler için rahat bir gün olduğunu gösteriyor. Keyifli bir gün geçirme olanağı sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman kalacak. 22 Ocak Perşembe günü sıcaklık 14 dereceye yükselebilir. 23 Ocak Cuma günü de yaklaşık 14 derece olacak. 24 Ocak Cumartesi günü ise sıcaklık 12 derece civarına düşmesi bekleniyor.

Ilıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem yaratıyor. Dışarıda zaman geçirmek isteyenler için güzel bir fırsat bu. Ancak, hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler için hazırlıklı olmak gerekiyor. Uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Trabzon'da 21 Ocak 2026 tarihinde hava durumu açık ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde ılıman koşullar devam edecek. Bu dönem, dışarıda vakit geçirecekler için keyifli bir zaman dilimi sunmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atlas Çağlayan'ın annesine telefonCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atlas Çağlayan'ın annesine telefon
Trump'ın uçağında elektrik arızası! Hemen geri döndüTrump'ın uçağında elektrik arızası! Hemen geri döndü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladı

Anlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladı

Avrupa'da savaş hazırlığı! Ordu duyurdu: Ev ve araçlara el konulacak

Avrupa'da savaş hazırlığı! Ordu duyurdu: Ev ve araçlara el konulacak

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Aşk belgelendi! Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor

Aşk belgelendi! Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı

SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.