HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 22 Haziran Pazartesi günü hava durumu ılık ve az yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklık 23°C civarında seyrederek gün boyunca keyifli bir atmosfer sunacak. Gece ise sıcaklık 14°C'ye düşecek. Yağış ihtimali %23 olarak belirlendi. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için bu dönem uygun bir fırsat sunuyor. Güncel hava durumu tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır.

Trabzon Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Trabzon'da 22 Haziran Pazartesi günü hava durumu ılık ve güzel olacak. Karadeniz İklimi etkisini gösterecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 14°C civarlarına düşecek. Bu tarihte yağış ihtimali %23 olarak belirlendi. Hava genel olarak az yağışlı geçecek.

Bugün Trabzon'da hava durumu az yağışlı. Gündüz sıcaklığı 23°C civarında, gece ise 14°C civarlarında olacak. Yağış ihtimali %23 olarak değerlendiriliyor. Hava durumu genel itibarıyla az yağışlı kalacak.

Önümüzdeki günlerde Trabzon'daki hava durumu benzer şekilde seyredecek. 23 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 25°C civarına yükselecek. Hava genel olarak güneşli olacak. 24 ve 25 Haziran'da hava sıcaklığı yine 25°C seviyelerinde kalacak. Hava az güneşli bir seyir izleyecek.

Bu dönemde hava ılık ve az yağışlı olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimindesiniz. Hava durumunun değişken olma ihtimali var. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!
Bir babanın en zor anı! Eve girince kahrolduBir babanın en zor anı! Eve girince kahroldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

CHP'den 106 vekil istifa edecek iddiası! Canlı yayında tarih bile verildi

CHP'den 106 vekil istifa edecek iddiası! Canlı yayında tarih bile verildi

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Polis seti basınca başrol kovuldu! Yerine o isim geldi

Polis seti basınca başrol kovuldu! Yerine o isim geldi

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.