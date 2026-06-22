Trabzon Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 22 Haziran Pazartesi günü hava durumu ılık ve güzel olacak. Karadeniz İklimi etkisini gösterecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 14°C civarlarına düşecek. Bu tarihte yağış ihtimali %23 olarak belirlendi. Hava genel olarak az yağışlı geçecek.

Bugün Trabzon'da hava durumu az yağışlı. Gündüz sıcaklığı 23°C civarında, gece ise 14°C civarlarında olacak. Yağış ihtimali %23 olarak değerlendiriliyor. Hava durumu genel itibarıyla az yağışlı kalacak.

Önümüzdeki günlerde Trabzon'daki hava durumu benzer şekilde seyredecek. 23 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 25°C civarına yükselecek. Hava genel olarak güneşli olacak. 24 ve 25 Haziran'da hava sıcaklığı yine 25°C seviyelerinde kalacak. Hava az güneşli bir seyir izleyecek.

Bu dönemde hava ılık ve az yağışlı olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimindesiniz. Hava durumunun değişken olma ihtimali var. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.