Trabzon Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu keyifli bir gün sunuyor. Gün boyunca hava, yer yer güneşli olacak. Ardından hafif bulutlanma bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 27 dereceye kadar çıkacak. Gece ise 22 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı makul seviyelerde. Dışarıda vakit geçirmek, konforlu bir ortamda olacak.

Trabzon'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal. Sabah saatlerinde güneşli havanın keyfini çıkarabilirsiniz. Öğle saatlerinde de bu güzel hava devam edecek. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedeceksiniz. Bu durumda açık hava aktiviteleri için plan yapmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Temmuz Perşembe günü, hava bol güneş ışığı alacak. Sıcaklıklar 28 derece civarına yükselecek. 24 Temmuz Cuma günü ise kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 27 derece civarında seyredecek. Bu süre içinde hava koşulları, açık hava etkinliklerine uygun kalacak.

Açık hava etkinliklerini planlamak mantıklı olacaktır. Güneş ışığından ve güzel havadan faydalanmalısınız. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olun. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacak. Güneş ışığından korunmak için güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmeyi de unutmamalısınız. Trabzon'da geçireceğiniz günlerin tadını çıkarmak için gerekli önlemleri alın.