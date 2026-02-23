Trabzon Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 23 Şubat Pazartesi günü hava durumu yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Sıcaklık gündüz 7 ile 9 derece arasında. Gece ise 7 derecenin civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif hızla esecek. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve şemsiye bulundurmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 24 Şubat Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 7 ile 11 derece arasında olacak. 25 Şubat Çarşamba günü hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklık 5 ile 13 derece arasında değişecek. 26 Şubat Perşembe günü ise yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 5 ile 8 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler kullanmalısınız. Rüzgar kuzeyden eseceği için hafif serinlik hissi oluşabilir. Yanınıza bir ceket almanız da faydalı olacaktır.