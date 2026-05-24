Trabzon Hava Durumu! 24 Mayıs Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 24 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağışlı ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 16-18 derece arasında değişecek. Bu, Trabzon'da serin ve hafif yağışlı bir gün olacağını gösteriyor.

Pazar günü için hava durumu tahmini hafif yağışlı ve serin bir gün olacağını belirtiyor. Trabzon'da dışarı çıkarken şemsiye ve hafif bir mont almak faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha da düşebilir. Bu yüzden kat kat giyinmek, vücudu korumak açısından önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman olacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı 16-20 derece arasında bekleniyor. Salı ve Çarşamba günleri ise 15-21 derece olacağı öngörülüyor. Trabzon'da önümüzdeki günlerde daha ılıman ve yağışsız bir hava bekleniyor.

Hava durumu daha ılıman olsa da, sabah ve akşam serinlik devam edebilir. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun hazırlık yapmak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.