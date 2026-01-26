Trabzon Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Ocak 2026 Pazartesi. Trabzon'da hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 14 derece civarında. Gün boyunca sıcaklık, 13 ile 15 derece arasında değişecek. Rüzgar sabah 13 km/saat, öğle 7 km/saat, akşam 15 km/saat ve gece 19 km/saat hızında esmesi bekleniyor. Rüzgarın yönü ise sabah güney, öğle doğu, akşam güneybatı ve gece de güneybatı olacak. Nem oranı sabah %63, öğle %59, akşam %60 ve gece %53 tahmin ediliyor. Basınç sabah 1016 hPa, öğle 1012 hPa, akşam 1008 hPa ve gece 1006 hPa değerlerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde, 27 Ocak Salı ve 28 Ocak Çarşamba tarihlerinde hava durumu değişecek. Trabzon'da yağışlı günler bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Kıyı kesimlerde yağmur etkili olacak. İç ve yüksek kesimlerde ise zaman zaman karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görülebilir.

Bu dönemde, özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Yolculuk yapacakların hava koşullarını takip etmeleri önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar da dikkatli olmalıdır. Sürüş yaparken, yol koşullarının değişebileceğini unutmamalıdır. Görüş mesafesi azalabilir. Yağışlı günlerde dışarıda olanların uygun kıyafetler giymesi faydalı olacaktır. Islanmamaya özen göstermelidirler.