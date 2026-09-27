HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 27 Eylül Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 27 Eylül Pazar 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösteriyor. Kuzeyden gelen serin rüzgarlar, gün boyunca etkili oluyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sahil kesimlerinde yürüyüş yapmak keyifli bir fırsat sunuyor. Ancak aniden ortaya çıkabilecek bulutlara karşı hazırlıklı olunmalı. İlerleyen günlerde benzer hava koşulları devam edecek ve perşembe günü yağış bekleniyor. Dış mekan aktiviteleri için dikkatli olunması gerekiyor.

Trabzon Hava Durumu! 27 Eylül Pazar Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Trabzon'da 27 Eylül Pazar 2026 tarihi için hava durumu değişken. Bugünkü hava, kuzeyden gelen serin rüzgarlarla etkili. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık artış gösterecek. Ancak bulutlar sıcaklığın yükselmesini engelleyecek. Trabzon'da gün boyunca açık bir atmosfer var. Özellikle sahil kesimlerinde rüzgarlı bir hava hakim.

Sahil boyunca yürüyüş yapmak için uygun bir gün. Rüzgar serinletici bir etki sağlıyor. Deniz kenarında zaman geçirmek için güzel bir fırsat sunuyor. Piknik yapmak keyifli olabilir. Ancak aniden beliren bulutlara karşı hazırlıklı olunmalı. Akşam saatlerinde hava daha da serinleyecek. Dışarıda kalmayı düşünenlerin yanına hırka ya da ceket alması iyi bir fikir.

İlerleyen günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi ve Salı günlerinde sıcaklıklar 19 ile 23 derece arasında olacak. Değişken bulutlu hava, dinlendirici bir atmosfer sunacak. Ancak Çarşamba günü daha fazla yağış beklentisi var. Dışarı çıkmayı planlayanların planlarını gözden geçirmesinde fayda var.

Spor yapmak isteyenler için hava koşullarında esneklik sağlamak önemli. Trabzon'da havanın ani değişimlerine dikkat edin. Dış mekan aktiviteleri için günün en sıcak saatlerini tercih edebilirsiniz. Kapalı alanları da değerlendirebilirsiniz. Rüzgarın etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmak gerekiyor. Deniz kıyısındaysanız suyun durumunu takip edin. İlerleyen günlerde bir şemsiye almayı unutmayın. Beklenmedik yağışlar gününüzü etkileyebilir.

Trabzon'da bu hafta hava durumu doğaseverler için güzel bir deneyim sunuyor. Hava koşullarına uyum sağlamak sizin elinizde. Doğanın tadını çıkarın.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mücteba Hamaney'le ilgili çarpıcı detay! Hastane enkazından kurtarılmışMücteba Hamaney'le ilgili çarpıcı detay! Hastane enkazından kurtarılmış
Çanakkale Boğazı'nda kimyasal tanker arızalandıÇanakkale Boğazı'nda kimyasal tanker arızalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

Komşu'da yeni dönem! ABD askerleri tamamen çekiliyor

Komşu'da yeni dönem! ABD askerleri tamamen çekiliyor

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

Pavyon dansçısı rolünü kabul etti! Yakışıklı oyuncu ile partner oldu

Pavyon dansçısı rolünü kabul etti! Yakışıklı oyuncu ile partner oldu

BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Adana sıcağını avantaja çevirdi: Kurduğu sistemle yakıt masrafını sıfırladı

Adana sıcağını avantaja çevirdi: Kurduğu sistemle yakıt masrafını sıfırladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.