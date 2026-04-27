Trabzon Hava Durumu! 27 Nisan Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 27 Nisan 2026 Pazartesi günü hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında. Gece ise 10 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeybatıdan, saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %80 civarında kalacak.

Trabzon'un Nisan ayı iklimi tipik bir hava durumu sergiliyor. Bu ay ortalama sıcaklıklar 11 ile 12 derece arasında değişiyor. Yağış miktarı aylık ortalama 50 mm civarında.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 28 Nisan Salı günü bulutlu ve güneşli olacak. 29 Nisan Çarşamba günü artan bulutlarla karşılaşılacak. 30 Nisan Perşembe günü ise hava kısmen güneşli hale gelecek. Sıcaklık gündüz 13 ile 15 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 8 ile 10 derece olacak. Rüzgar hızları 9 ile 18 kilometre arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmeli. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarına bakmak da önemlidir.