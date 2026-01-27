Trabzon Hava Durumu! 27 Ocak Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 27 Ocak 2026 Salı günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 11 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında. Rüzgar hızı saatte 12 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:37'dir. Gün batımı ise 17:33 olarak hesaplanmıştır.

Bugünkü hava durumu, Trabzon'da yağışlı bir gün olacağını gösteriyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir mont da iyi bir tercih olabilir. Nem oranı yüksek olduğu için hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Nefes alabilen kumaşlardan yapılmış kıyafetler, terlemeyi önlemeye yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde, hava durumu yine çok bulutlu ve yağışlı olacak. Sıcaklık 11 ile 16 derece arasında değişecek. Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görülebilir. Doğa yürüyüşleri veya dağcılık planlayanların hava koşullarını takip etmeleri önemlidir. Yağışlı havalarda yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak da gerekmektedir.

Trabzon'da 27 Ocak 2026 Salı günü ve sonrasında hava durumu yağışlı ve serin olacak. Bu dönemde planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız önemlidir. Gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin. Bu sayede olumsuz durumlarla karşılaşma riskini azaltabilirsiniz.