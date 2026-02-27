HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 27 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün içerisinde sıcaklık 6°C civarında, gece ise 5°C olarak hissedilecek. Rüzgar güney yönünden hafif şekilde esecek. Bu dönemde hava koşulları genel olarak soğuk ve yağışlı seyredecek. Dışarı çıkmadan önce uygun giysileri almanız önem taşıyor. Islanmamak için şemsiye ya da yağmurluk almayı unutmayın.

Trabzon Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Trabzon hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Trabzon'da 27 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 6°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 5°C civarında seyredecek. Rüzgar güney yönünden hafif bir hızla esecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir mont almanız faydalı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek. 28 Şubat Cumartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 5°C arasında değişecek. 1 Mart Pazar günü de benzer hava koşulları bekleniyor. 2 Mart Pazartesi günü ise hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 8°C ile 5°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının serin ve yağmurlu olacağı dikkate alınmalı. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almanız önerilir. Islanmamak için şemsiye veya yağmurluk kullanmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Böylece Trabzon'daki hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz. Bu, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kar, fırtına ve çığ alarmı! 31 il için sarı kod: Hangi şehirler risk altında?Kar, fırtına ve çığ alarmı! 31 il için sarı kod: Hangi şehirler risk altında?
Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! '140 kiloyu gördü'

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! '140 kiloyu gördü'

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.