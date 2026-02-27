Trabzon Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 27 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 6°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 5°C civarında seyredecek. Rüzgar güney yönünden hafif bir hızla esecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir mont almanız faydalı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek. 28 Şubat Cumartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 5°C arasında değişecek. 1 Mart Pazar günü de benzer hava koşulları bekleniyor. 2 Mart Pazartesi günü ise hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 8°C ile 5°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının serin ve yağmurlu olacağı dikkate alınmalı. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almanız önerilir. Islanmamak için şemsiye veya yağmurluk kullanmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Böylece Trabzon'daki hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz. Bu, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.